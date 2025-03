Geen figuranten in een doktersroman, maar dienende christenen

En wat te denken van die (nog jonge) levens? Ze zijn nog maar een jaar getrouwd en sinds een aantal maanden is David (25) arts in een ziekenhuis. Helen (23) studeert nog – ook zij volgt een medische opleiding. Als je dat zo leest denk je in een doktersromannetje te zijn beland.

Niets is minder waar, want er zit een andere kant aan hun verhaal. David en Helen leven en werken in Cuba en dat maakt alles minder rooskleurig dan het lijkt. Samen zijn ze gelukkig, laat dat duidelijk zijn, maar toch ligt er een grauwsluier over hun leven. Omdat ze werken in een sector die er in Cuba slecht voorstaat: de medische sector. Verouderde apparatuur en gebrek aan medicijnen maken ziekenhuizen er tot plaatsen van angst, terwijl je er zorg en opvang verwacht.

David vertelt dat hij meermaals patiënten naar huis stuurt: de apparatuur is stuk. Soms gaat het om mensen die vlak daarvoor met een hartinfarct zijn binnengebracht. David zegt regelmatig te worden geconfronteerd met frustratie en agressie van familie. Soms gaat die verhaal halen bij de directeur. „En krijg ik er van hem van langs.” Het is een van zijn grote angsten: vanwege dit soort klachten op straat te worden gezet. Alsof zijn hart niet breekt zodra hij weer eens nee moet verkopen. Vanwege dat laatste gebeurt het geregeld dat David aan versleten apparatuur zit te sleutelen om die weer aan de praat te krijgen.

Dat dokter David hier aan het woord komt is vooral vanwege de nood in de protestantse kerk waartoe hij en Helen behoren. Daar wil hij ook dienstbaar zijn en hij doet dat door gratis medicijnen te verstrekken aan gemeenteleden.

Een vrouw die in dit verband vermelding verdient is Marian Leenman. Vanuit Nederland is zij de drijvende kracht achter Woord in Actie, een stichting die grote hoeveelheden medicijnen en medische middelen naar Cuba verscheept om de kerk te dienen. David is een dankbare afnemer.

Marian doet meer in Cuba. Zo is ze via het kinderbijbelproject (waarde: 50.000 euro) betrokken bij de RD-actie. Intussen maakt de financiering van medicijnen ook deel uit van onze actie. Daarvoor is Spaanse Evangelische Zending de eerstverantwoordelijke. Ruim 60.000 euro staat ervoor gereserveerd, maar u weet: hoe meer er binnenkomt, des te groter het bereik.

