Duizenden uitzonderingen gevraagd voor uitstootvrije zones

Mensen kunnen bijvoorbeeld een uitzondering krijgen omdat ze wel een bedrijfswagen hebben, maar die niet voor een bedrijf gebruiken. Ondernemers die nog wachten tot hun voertuig zonder uitstoot wordt geleverd, kunnen ook een ‘ontheffing’ krijgen. Verder zijn er onder meer uitzonderingen voor bedrijfswagens die vanwege een handicap zijn aangepast, of bedrijfswagens waarvan geen variant zonder uitstoot bestaat.

In totaal zijn tot 2 februari 3785 aanvragen voor uitzonderingen binnengekomen, waarvan 2427 voor uitzonderingen die in het hele land gelden. Het overgrote deel van alle aanvragen - 96 procent - is tot nu toe goedgekeurd. De rest is afgewezen of niet afgehandeld omdat er documenten ontbraken. Van de landelijke verzoeken is ongeveer een kwart nog niet behandeld.

In de Tweede Kamer leefden afgelopen najaar met name onder PVV en VVD grote zorgen over de gevolgen van de zero-emissiezones. Hester Veltman (VVD) voorspelde een „ontheffingencircus”.

Jansen weerspreekt deze zorgen in zijn brief. Gemeenten die de uitstootvrije zones hebben ingevoerd, zeggen tegen hem „dat de invoering zonder noemenswaardige problemen is verlopen”.