Heinenoordtunnel dicht door meerdere brandende auto’s

Binnenland

De Heinenoordtunnel in de A29 bij Barendrecht is in beide richtingen dicht. In de tunnel stonden meerdere auto’s in brand, zo melden de ANWB en Rijkswaterstaat. De brand is inmiddels geblust, vier auto’s moeten worden weggehaald. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft iedereen de auto veilig kunnen verlaten en zijn er geen gewonden gevallen.