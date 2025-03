Twee maanden langer geen boetes bij uitstootvrije zones

In vijftien binnensteden gelden inmiddels de zogeheten zero-emissiezones. Later komen daar nog meer gemeenten bij. De meest vervuilende bedrijfswagens mogen de zones de komende jaren stapsgewijs niet meer in, tot alleen nog bedrijfsvoertuigen welkom zijn die geen broeikasgassen uitstoten. Ondernemers kunnen uitzonderingen aanvragen.

Aan het plan is jaren gewerkt, maar afgelopen najaar vroeg een Kamermeerderheid toch nog om uitstel. Staatssecretaris Jansen kon niet meer voorkomen dat gemeenten de zones vanaf 1 januari invoerden, maar gaf busjes met emissieklasse 6 een jaar extra uitstel tot 2029. Daarnaast ging hij met gemeenten in gesprek om een langere periode zonder boetes te regelen.

Verder dan zes maanden wilden de gemeenten niet gaan, zei Jansen in december al in een debat. Zelf had hij ingezet op een jaar zonder boetes. Infrastructuur en Waterstaat schrijft nu: „Als er lokaal aanleiding toe is, staat het een gemeente vrij om een langere periode te hanteren.”

Jansen werkt ook nog aan afspraken om landelijke uitzonderingen te regelen voor ondernemers die door krapte op het stroomnet of geldgebrek geen duurzamere wagens kunnen gebruiken. Hiervoor wil hij een „convenant” met gemeenten sluiten. „Daar is wel overeenstemming over”, zei Jansen na de ministerraad.

De zes maanden gelden vanaf het moment dat een gemeente de uitstootvrije zone invoert, legde Jansen uit. „Op het moment dat er zwaarwegende redenen zijn om die periode op te rekken, omdat er toch een groep is die op een of andere manier buiten de boot valt, dan gaan we daar het gesprek over aan.”

De staatssecretaris is „heel blij” met de verlenging naar zes maanden. „Want dat geeft ondernemers gewoon heel veel zekerheid en duidelijkheid.”