Bronnen: Liberty Global aast op Vodafone-belang in VodafoneZiggo

Economie

Telecomconcern Liberty Global heeft Vodafone Group benaderd om diens belang in VodafoneZiggo over te nemen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Beide bedrijven hebben nu nog een even groot belang in VodafoneZiggo. Volgens de bronnen is onduidelijk of Vodafone bereid is zijn aandeel te verkopen.