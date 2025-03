Syrische druzen op eerste bedevaart naar Israël sinds 1948

De druzengemeenschap bestaat uit 600.000 mensen in het Midden-Oosten. Ze is ontstaan in de middeleeuwen als een mystieke stroming van de sjiitische islam. De meesten wonen in Syrië, de door Israël bezette Golanhoogte, Israël en Libanon. In Syrië vormen de druzen 3 procent van de bevolking en zij wonen vooral in de zuidelijke provincie al-Suwayda.