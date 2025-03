Cd-recensie: Laurens de Man levert topproduct vanuit Leuven

Het programma heeft als motto ”Vom Reden und Klingen”. Alle stukken vertellen een verhaal. Drie cantatedelen van Bach doen dat rechtstreeks, evenals twee ”Biblische Sonaten” van Kuhnau, over Hizkia en over David en Goliath. Bachs ”Ein feste Burg” zet de toon: geen laf triootje, maar een overrompelende toonzetting van de toren die van alle kanten belaagd wordt. De koraalzetting is een perfecte demonstratie van de ”Gravität” en helderheid die Bach wenste.

De Man registreert zeer gedurfd. De orgelklank heeft dankzij de glasheldere opname een bijna tastbare substantie: hij knispert en knettert, streelt en straalt – elk register, elke toon leeft, en dat maakt dit orgel tot een geweldig ensemble. Györgi Kurtág (1926) verklankt in ”Játékok VI” ook Bijbelse gegevens. De grandioze uitvoering van Mozarts Fantasia in f overstijgt verre het ‘klokorgel’ waarvoor ze werd geschreven. Het slot, fluiten met tremulant, is hartroerend. Zelfs in Bachs Preludium en Fuga in C, BWV 537 ontwaart De Man een (theologisch) vertoog.

Met deze cd levert hij een topproduct af.

Vom Reden und Klingen, Laurens de Man; Globe Records (GLO 5286)

