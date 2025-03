Cd-recensie: Lucie Horsch op unieke blokfluiten van Brüggen

Blokfluitiste Lucie Horsch kreeg toestemming van Brüggens weduwe om deze bijzondere instrumenten te bespelen. Omdat het in 2024 tien jaar geleden was dat Brüggen overleed, werd een opnameproject gestart. Eenvoudig was dat niet, want ieder instrument uit de collectie heeft zijn eigen stemming (afwijkend van de huidige praktijk A = 415hz). Andere instrumenten moeten zich dus voortdurend aanpassen. Om die reden werden twee klavecimbels in verschillende stemmingen ingezet. Ook moest Horsch de moderne speeltechniek van de blokfluit opzijzetten om te voorkomen dat het lelijk zou gaan klinken of het hout zou gaan barsten. Bovendien zorgde de kwetsbaarheid van het oude materiaal (onder andere ebbenhout, esdoornhout en ivoor) ervoor dat zij soms maar drie minuten had om het instrument te bespelen.

Het uiteindelijke resultaat mag er zijn: een schitterende staalkaart van het blokfluitrepertoire uit alle windstreken van Europa, liefdevol en vakkundig uitgevoerd op vijftien unieke blokfluiten door een muzikale duizendpoot: behalve haar studie blokfluit heeft Horsch ook een graad behaald voor piano en zang. In 2020 won zij de Nederlandse Muziekprijs. Een veelbelovend talent.

The Frans Brüggen Project, Lucie Horsch, Orchestra of the Eighteenth Century; Decca (4870642); € 14,99; bestellen: shop.decca.com

Piano Trio No. 39 (Haydn)

Trio Sonata in A minor, TWV 42a4 (Telemann)