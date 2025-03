SP wil wooncoöperaties duidelijker in wet vastleggen

Een wooncoöperatie is een groep mensen die samen voor lange tijd een woning wil bouwen of beheren, zonder winst te maken. Mensen in zulke samenwerkingen wonen meestal losser van elkaar dan in woongroepen of communes, legt Beckerman uit. Wooncoöperaties moeten ook niet worden verward met woningcorporaties, organisaties die betaalbare huurwoningen aanbieden.

Veel groepen die volgens de SP wel een wooncoöperatie zijn, vallen op dit moment niet onder de definitie die in de wet staat. Kenniscentrum Cooplink schrijft dat de definitie nu alleen geldt voor groepen huurders die woningen van woningcorporaties willen overnemen. Mensen die bijvoorbeeld samen huizen willen bouwen, vallen dus buiten de boot.

Voor deze groepen zou het onder meer moeilijker zijn om geld te lenen bij de bank. „In veel dorpen en steden willen mensen samen gaan bouwen”, aldus Beckerman. „Daarmee kunnen wooncoöperaties een deel van de oplossing van de wooncrisis zijn. Maar dan moet de definitie wel goed zijn, want anders krijg je geen geld of verzekering.”

In het wetvoorstel staat ook dat gemeenten beleid moeten maken om wooncoöperaties te ondersteunen. Beckerman: „Het is ook belangrijk dat gemeenten vanaf nu altijd gaan nadenken: is er plek voor wooncoöperaties?”