Trump: afwijzing vredesplan door Rusland zou teleurstelling zijn

„Op dit moment hebben we mensen die voor gesprekken in Rusland zijn”, aldus Trump. Oekraïne heeft al laten weten bereid te zijn om in te stemmen met een Amerikaans plan dat onder meer een dertigdaags staakt-het-vuren omvat. De Russische president Vladimir Poetin zei dat hij eerst nog details wil vernemen voordat hij al dan niet kan instemmen.

„Het doorbreken van de impasse, dat was cruciaal”, zei Rutte. „Ja, we hebben een impasse doorbroken”, zei Trump daarop. „Ik hoop dat het iets te betekenen heeft.”