Waarom het NGK-besluit rond homo’s een spiegel is voor GG en HHK

In 2024 nam de Tweede Kamer een motie aan die opriep tot een stop op interlandelijke adoptie. Hiermee kwam er per direct een einde aan deze vorm van adoptie. Van der Stelt: „Het blijkt dat er nog steeds adoptieverzoeken in behandeling worden genomen. Zolang de wet niet aangepast is, blijven ouders deze verzoeken doen.”

Het tweede deel van de uitzending gaat over de NGK-synode van afgelopen zaterdag. Hierin werd besloten om samenwonende homo’s toe te laten tot het avondmaal en toegang te geven tot alle ambten. Volgens De Jong was dit besluit van de NGK niet verrassend. „In een heel aantal gemeenten van de NGK gebeurt het al tien jaar op deze manier. De theorie liep hier achter op de praktijk. In de synode is nu besloten om de theorie gelijk te trekken met de praktijk.”

„De Bijbel schrijft helder over homoseksualiteit”, aldus De Jong. Volgens hem hebben de NGK het klassiek-gereformeerde denken over hoe je de Bijbel uitlegt voor een deel losgelaten. „De Bijbel schrijft dit wel, maar de Bijbelschrijvers destijds waren nog niet op de hoogte van wat we nu weten. Toen had men nog geen weet van relaties in liefde en trouw tussen twee mannen of twee vrouwen”, stelt men. „Deze manier van denken zet echter wel de deur naar vrijzinnigheid open.”

Zouden de GG en HHK over twintig jaar een vergelijkbaar besluit rond homo’s kunnen nemen? De Jong: „Dat kan ik me niet voorstellen, gezien hun visie op de Schrift.”