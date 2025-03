Man aangehouden voor dodelijk schietincident in Vlissingen

Binnenland

Een 33-jarige man is maandagavond aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Vlissingen vorig jaar september, meldt de politie donderdag. De verdachte werd gearresteerd in een woning in Vlaardingen. Bij de schietpartij op de Visodeweg overleed een 28-jarige man uit Goes. Een 51-jarige man uit Mexico raakte gewond.