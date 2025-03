EU-diplomaten: cruciale fase voor Syrië

Er is onder meer met spoed veel geld nodig voor basisbehoeften zoals water, huisvesting en elektriciteit, zeggen EU-diplomaten. Ook voor gezondheid en onderwijs is veel extra geld nodig. Het scheppen van werkgelegenheid is eveneens belangrijk, waarbij de Europese Commissie denkt aan het verlenen van microkredieten. Daarmee kunnen Syriërs bijvoorbeeld een eigen bedrijfje opzetten.

„De behoeften van Syriërs zijn groot en urgent. We moeten Syriërs laten weten dat we ze blijven steunen”, zegt een van de EU-diplomaten.

De negende donorconferentie is de eerste na de val van het Assad-regime. Het is ook de eerste keer dat er een vertegenwoordiger van de interim-regering is uitgenodigd, de minister van Buitenlandse Zaken. Ook zijn er zes Syriërs uitgenodigd van verschillende (geloofs)gemeenschappen.

Er zijn zorgen over de politieke situatie, zeggen de EU-diplomaten. Zeker na het recente geweld tegen alawieten langs de Syrische kust. Het is volgens de diplomaten een „complexe situatie”, maar de interim-regering doet haar uiterste best.

De conferentie van maandag richt zich op humanitaire en sociaaleconomische hulp. Fondsen voor de wederopbouw van Syrië hoopt de Europese Commissie op een latere donorconferentie te regelen. Over verdere versoepeling van sancties en het gebruik van bevroren tegoeden van de verdreven dictator Bashar al-Assad wordt maandag nog niet gesproken.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is op de conferentie aanwezig. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten zijn uitgenodigd, evenals die van andere buurlanden van Syrië en mogelijke donorlanden. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is uitgenodigd, maar de diplomaten verwachten niet dat hij zal komen.

De VS bekommeren zich momenteel niet om Syrië, zien de diplomaten. Zij hopen dat dit snel verandert.