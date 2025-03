Filipijnse oud-president Duterte overgedragen aan ICC

Het vliegtuig met daarin Rodrigo Duterte (79) arriveerde aan het einde van de middag op Rotterdam The Hague Airport, na eerst een tussenstop in Dubai te hebben gemaakt. Daar werd Duterte medisch gecontroleerd. De oud-president werd dinsdag opgepakt op de luchthaven van Manilla en op een vliegtuig naar Rotterdam gezet.

Het ICC wil de 79-jarige Duterte berechten wegens misdaden tegen de menselijkheid, gedurende zijn tijd als burgemeester van Davao City en daarna als president van de Filipijnen. Het gaat daarbij specifiek om 43 moorden tussen 2011 en 2019. Deze maakten deel uit van Dutertes strijd tegen drugs. Hierbij vielen volgens schattingen van mensenrechtenorganisaties tussen de 12.000 en 30.000 doden. Veel mensen werden op straat doodgeschoten door agenten of soldaten.

„Ik zei dat ik jullie zou beschermen en ik zal verantwoordelijk zijn voor dit alles” Rodrigo Duterte, ex-president Filipijnen

Zitting

Het kantoor van de aanklager van het ICC verwelkomde de uitlevering van Duterte. Aanklager Karim Khan spreekt in een videoverklaring van een „belangrijke ontwikkeling” in het onderzoek naar de drugsoorlog. Dat het arrestatiebevel is uitgevoerd, „is belangrijk voor de slachtoffers”, aldus Khan.

Ook Volker Türk, de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties, heeft de arrestatie van Duterte verwelkomd. Türk spreekt van „extreem ernstige” beschuldigingen en is blij dat die nu „eerlijk en onafhankelijk” worden bekeken.

Het is nog niet bekend wanneer Duterte voor het ICC moet verschijnen. Het hof laat in een verklaring weten dat de eerste zitting nog moet worden ingepland, maar die vindt volgens Khan al „snel” plaats. Tijdens deze zitting worden onder meer Dutertes identiteit en de taal waarin hij de zaak kan volgen, vastgesteld.

Geen spijt

Ook is het onduidelijk waar Duterte op dit moment verblijft. Er is geen konvooi naar de gevangenis in Scheveningen gereden. Daar zit het detentiecentrum van het ICC. Het hof wil nu niets zeggen over de locatie van de oud-president. Ruim honderd aanhangers van Duterte hadden zich verzameld bij de gevangenis om hem een hart onder de riem te steken.

Duterte heeft zelf ook gereageerd op zijn arrestatie. Op Facebook is vlak voor zijn landing in Rotterdam een video verschenen waarin hij de verantwoordelijkheid neemt voor de oorlog die hij voerde tegen drugs. „Ik ben degene die de politie en het leger aanstuurde”, aldus de oud-president. „Ik zei dat ik jullie zou beschermen en ik zal verantwoordelijk zijn voor dit alles.” Duterte heeft eerder gezegd dat hij geen spijt heeft van zijn harde beleid tegen drugsverslaafden.