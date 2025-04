Media: kinderen jarenlang geïsoleerd in Spaans ‘horrorhuis’

De autoriteiten kwamen in actie nadat een omwonende alarm had geslagen. Het was opgevallen dat in het huis kinderen woonden die niet naar school gingen. Volgens lokale media droegen ze luiers en mondkapjes en hadden ze geen contact met de buitenwereld. Een politiefunctionaris noemde het een „horrorhuis”. Bij de inval van de politie zouden de ouders hebben geëist dat ook de agenten mondkapjes zouden dragen.

De politie bevestigt aan het Duitse persbureau dpa dat de kinderen naar een jeugdinstelling zijn gebracht. Waarom de ouders hun kinderen isoleerden, is onduidelijk.