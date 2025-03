Uitermark vindt een lobbyregister „niet proportioneel”, zo schreef ze eerder deze week aan de Tweede Kamer. Ze wil eerst de bestaande instrumenten voor extra transparantie verbeteren. Zo moeten de openbare agenda’s van bewindslieden beter ingevuld worden. En moeten de bewindslieden bij het indienen van wetten aangeven met wie ze hebben overlegd.

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat onvoldoende, zo bleek woensdag tijdens een commissievergadering. NSC, GroenLinks-PvdA, SP, Volt en PVV vinden dat in principe alle gesprekken die bewindslieden en topambtenaren voeren, bijgehouden moeten worden in een openbaar register.

Zo vindt SP-Kamerlid Van Nispen zo’n register belangrijk om te weten welke grote bedrijven bij ministers, staatssecretarissen en topambtenaren langskomen om te pleiten voor belastingverlaging. NSC-voorman Omtzigt pleitte ook geregeld voor een lobbyregister.

Motie

Minister Uitermark beloofde de Kamer woensdag dat zij overleg gaat voeren met deskundigen hoe zo’n lobbyregister er eventueel uit kan zien. De bewindsvrouw spreekt overigens liever over een „transparantieregister”.

Maar de toezegging was onvoldoende. Een groot deel van de voorstanders van een lobbyregister gaat binnenkort een motie indienen om Uitermark te dwingen binnen drie maanden een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen.

Of die motie een meerderheid gaat halen, is nog niet duidelijk. PVV-Kamerlid Deen vindt wel dat er zo’n register moet komen, maar of hij een motie gaat steunen, vertelde hij niet. De VVD sowieso afwijzend tegenover een lobbyregister.