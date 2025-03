SECO meldt dat de twee landen nauwe economische partners zijn en dat Zwitserland „de best mogelijke markttoegang” wil houden. „Zwitserland blijft in gesprek met de Trump-regering om de bilaterale economische betrekkingen verder te versterken en te verdiepen.” Het staatssecretariaat zegt mogelijke importheffingen die de VS willen invoeren scherp in de gaten te houden en de eventuele impact daarvan te analyseren.

De Amerikaanse markt is belangrijk voor Zwitserse producten. Bijna 19 procent van de goederenexport ging in 2024 naar de VS. „Zwitserland hecht waarde aan economische vrijheid, ondernemerschap, passende regelgeving en marktgericht economisch beleid”, aldus SECO.

Eerder woensdag kondigde de Europese Commissie importheffingen aan op 26 miljard euro aan Amerikaanse goederen, als reactie op de Amerikaanse heffingen. De eerste maatregelen gaan volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vanaf 1 april in en de rest vanaf 13 april. Zwitserland is geen lid van de Europese Unie.