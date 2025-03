Volkswagen heeft te maken met forse uitgaven voor herstructureringen, waaronder de recente sluiting van de Audi-fabriek in Brussel. Eind vorig jaar sloot het bedrijf een overeenkomst met de vakbond over een grote reorganisatie in Duitsland om kosten te besparen. Daarbij gaan in eigen land de komende jaren 35.000 banen verloren bij het hoofdmerk.

Het bedrijf uit Wolfsburg zag de omzet vorig jaar licht stijgen tot 324,7 miljard euro, ondanks lagere verkopen op de belangrijke Chinese automarkt door felle concurrentie van lokale merken. De totale verkoop van Volkswagen Group zakte in 2024 met meer dan 3 procent tot ongeveer 9 miljoen voertuigen.

Het concern rekent voor dit jaar op groei van de omzet tot wel 5 procent, ondanks de dreigende importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump op Europese auto’s en de zorgen op de beurzen over een wereldwijde handelsoorlog.