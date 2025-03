VS hoopvol over Oekraïens voorstel voor bestand

Rubio onderhandelt deze dinsdag in Saudi-Arabië met een Oekraïense delegatie over vrede. De Amerikaanse regering van president Donald Trump wil zo snel mogelijk een einde aan de inmiddels ruim drie jaar durende strijd. Washington zette Oekraïne fors onder druk om daarin mee te gaan.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt voor om alvast een staakt-het-vuren te regelen voor alle aanvallen die niet aan het front plaatsvinden. Dat zou volgens Kyiv een goed startpunt zijn voor vrede, omdat zo’n gedeeltelijk bestand makkelijk in te stellen en te monitoren is. Zelensky opperde dit idee vorige week al en vroeg Europese bondgenoten om het voorstel te steunen. Volgens Rubio is het niet genoeg, maar is dit „het soort concessie dat je zou moeten doen om het conflict te beëindigen”. Hij uitte ook de hoop dat de opschorting van de Amerikaanse militaire hulp aan Kyiv kan worden opgelost tijdens het cruciale overleg in Saudi-Arabië.

Mineralendeal

Trumps speciaal gezant Steve Witkoff zei maandag tegen Fox News dat de Verenigde Staten verwachten dat er grote vooruitgang kan worden geboekt in de gesprekken met Oekraïne. Witkoff heeft goede hoop dat deze week een mineralendeal met Oekraïne kan worden getekend. Het delen van inlichtingen zal deze week ook weer worden besproken, zei Witkoff maandag vlak voor zijn vertrek naar het Midden-Oosten. Hij voegde eraan toe dat de VS Oekraïne nooit helemaal hebben afgesloten van inlichtingen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was dinsdag niet bij het overleg tussen Oekraïense en Amerikaanse delegaties. Oekraïne werd vertegenwoordigd door onder anderen de ministers Andrii Sybiha (Buitenlandse Zaken) en Roestem Oemjerov (Defensie) en kabinetschef Andri Jermak. De VS stuurden naast buitenlandminister Marco Rubio ook veiligheidsadviseur Mike Waltz. Maandag had Zelensky een ontmoeting met kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber van Saudi-Arabië.

De Britse premier Keir Starmer organiseert zaterdag een onlinevergadering met wereldleiders om te praten over de oorlog in Oekraïne. Hij wil daarmee voortbouwen op de top in Londen van vorige week, waar Starmer een ”coalitie van bereidwillige landen” aankondigde. De landen die zich daarbij aansluiten moeten Oekraïne veiligheidsgaranties geven bij een vrede of een wapenstilstand met Rusland. Volgens het Verenigd Koninkrijk hebben al zo’n twintig landen aangegeven dat ze mee willen doen met de coalitie. De VS willen geen veiligheidsgaranties geven aan Oekraïne. Daarom voelen Europese leiders zich geroepen die rol te pakken.