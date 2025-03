De rouwdienst vond plaats in de Grote of Laurentiuskerk in Rijnsburg.

Kinderen en kleinkinderen van ds. Smaling spraken een in memoriam uit. Er werd een brief voorgelezen van ds. Csomay Arpad, vanuit de gemeente in Puszta-Ajlak (Roemenië). Ds. Smaling heeft vanaf 1990 een belangrijke rol vervult bij het helpen opzetten van de diaconie en het kerkelijk leven in deze gemeente.

Ds. T.J. Jacobs, predikant van de Marekerk te Leiden, de laatste gemeente die ds. Smaling heeft gediend, leidde de rouwdienst. Hij sprak vanuit Handelingen 8, het laatste deel van vers 39: „(…) nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap.” Ds. Smaling heeft in deze lijn zijn ambtelijk werk ingevuld, aldus ds. Jacobs. „Het ging niet om hem, maar om Christus.”

Gerrit Filip Smaling werd geboren in 1939 in Amersfoort. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en diende de hervormde gemeenten in Schoonrewoerd (1963) en Dussen (1968). Daarna stond hij in Wierden (1973), Rijnsburg (1982) en Leiden (1990). In 2001 ging ds. Smaling met emeritaat. Hij overleed op zondag 2 maart op 85-jarige leeftijd.