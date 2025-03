Syrië gaat recent dodelijk geweld tegen burgers onderzoeken

Buitenland

In Syrië is een „onafhankelijke commissie” van zeven leden gevormd om de recente uitbraak van geweld in gebieden aan de kust te onderzoeken. Dat meldt het Syrische presidentschap op Telegram. De commissie zal „de schendingen tegen burgers onderzoeken en de verantwoordelijken daarvoor identificeren”, aldus het presidentschap. Dat voegt eraan toe dat de daders zullen worden vervolgd.