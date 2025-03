Vereniging Zondagsrust verspreidt magazine ook in Zuidoost Nederland

De plannen voor een jeugdmagazine en een lesbrief zijn in een vergevorderd stadium. Het is de bedoeling dat ze eind dit jaar gereed zijn, maakte secretaris P.J. Mourits zaterdagmiddag bekend tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging. De bijeenkomst in een zaal van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Barneveld-Centrum trok ongeveer tachtig belangstellenden.

De vereniging heeft in het verleden al magazines in een grote oplage verspreid in meerdere gebieden van ons land, onder andere in het noordoosten en zuidwesten.

Voortgezet onderwijs

Het magazine en de lesbrief voor het voortgezet onderwijs zijn nieuw. Wel is er al eerder lesmateriaal ontwikkeld voor de basisschool, zo deelde voorzitter mr. L. Vogelaar desgevraagd mee. „We willen iets dergelijks voor het reformatorisch voortgezet onderwijs doen, met daarbij een magazine. Daarin gaat het over iemand die wordt geconfronteerd met zondagsarbeid, over de geschiedenis van de zondag als rustdag en over de invulling van de zondag.”

In zijn verslag over 2024 benoemde de secretaris dat de vereniging vorig jaar zeventig jaar bestond en met velen in gesprek is geweest om de ontheiliging van de zondag tegen te gaan. Zo is er bijvoorbeeld ingesproken tijdens raadsvergaderingen. „Ons standpunt wordt wel gerespecteerd, maar vaak niet gehonoreerd.”

Hij maakte melding van gesprekken met de Vereniging van Reformatorische Ondernemers (VRO) om samen op te trekken waar dit mogelijk is.

Boeken

Tijdens het jubileumjaar 2024 stond de vereniging aan de basis van drie boeken: ”Een heilige dag van rust” van John Owen; ”Twee gewichtige zondagen” van J.F. Buisman, herschreven door Geesje Vogelaar-van Mourik; en een boek van Joh. Hoornbeeck en anderen over de rustdag.

Het ledenaantal is vorig jaar gedaald van 25.349 naar 24.850. Mourits constateerde dat het ledenbestand vergrijst. Hij deed de suggestie om opgroeiende kinderen te vragen om lid te worden „als ze nog thuis zijn. Dan is de kans groot dat ze lid blijven als ze getrouwd zijn.”

„Laat opgroeiende kinderen, als ze nog thuis zijn, lid worden van de vereniging” P.J. Mourits, secretaris Vereniging Zondagsrust

De voorzitter deelde mee dat D. van der Sluis uit Genemuiden in verband met zijn leeftijd afscheid neemt als bestuurslid. Hij was dat ruim veertig jaar, waarvan een aantal jaren als voorzitter.

In zijn openingswoord zei Vogelaar dat iedereen een taak heeft om mensen in hun omgeving erop te wijzen dat ze een ziel hebben en dat die voor eeuwig verloren kan gaan als men doorgaat met het ontheiligen van Gods dag.

Rust en bevrijding

De zondag is, zo zei hij, voor de rust en de bevrijding. “Wij –en ook de moderne mensen– snakken naar rust en bevrijding. We zijn allemaal onderdeel van de 24 uurseconomie. We moeten niet alleen rusten, maar ook bevrijd worden uit het geestelijke Egypte.”

Ds. D.C. Flapper, predikant van de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Ede, sprak een slotwoord vanuit Prediker 4:17a: „Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat (…).”

Onder dat bewaren verstaat hij ook het zelfonderzoek op de zaterdagavond. „Daarbij is gebed nodig. Waar is het gebed of de Heere de hemelen wil scheuren en dat doden levend mogen worden?”

Goede voornemens

Hij zei dat er niets van goede voornemens terechtkomt als de Heere het niet uitwerkt in het hart. „De voornemens kunnen goed zijn, maar de wederbarende kracht van de Heilige Geest is nodig. Daarbuiten is alles dood. Maar als de Heere het Woord kracht laat doen, gaat het vrucht dragen. Als iemand wederom geboren wordt, krijgt hij Gods dag en Gods huis lief.”