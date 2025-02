Moderamen NGK: Ook ambt predikant open voor homo 

Dat staat in een achttal conceptbesluitteksten die het moderamen van de synode van de NGK donderdag openbaar maakte. Het conceptbesluit inzake de ambten gaat nog een stapje verder dan de voorstellen die de commissie-Schaafsma in december 2023 deed. Deze door de synode ingestelde studiecommissie stelde toen voor om homoseksuelen „die in liefde en trouw met elkaar samenleven” toe te laten tot de ambten van ouderling en diaken. Bovendien zou er, vonden Schaafsma en de zijnen, nadere studie verricht moeten worden of dit ook voor het ambt van predikant zou moeten gelden.

Geen recht

Het recente conceptbesluit maakt in dezen tussen de drie kerkelijke ambten „geen principieel verschil” meer. Wel wil het moderamen van de NGK het aan de plaatselijke kerken overlaten „om in voorkomende situaties zorgvuldig af te wegen of zij iemand met een homoseksuele relatie kunnen roepen tot het ambt van predikant, ouderling of diaken.” Het ambt is een roeping, „geen recht”, schrijft het moderamen. „Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente om iemand wel of niet voor te dragen; het is de eigen verantwoordelijkheid van de kerkenraad om iemand wel of niet te benoemen.”

Daarmee blijft er voor plaatselijke kerken die bezwaren hebben tegen samenwonende homo’s in het ambt ruimte om een eigen koers te varen en „omstandigheden die bevorderen of juist verhinderen dat aankomende ambtsdragers met vrucht kunnen werken in de gemeente en daarbuiten” in hun beleid mee te wegen.

Eensgezindheid

Die ruimte voor plaatselijke kerken is in lijn met het tweede conceptbesluit dat donderdag openbaar werd gemaakt. Daarin stelt het moderamen de synode voor om in maart „te aanvaarden dat we binnen de NGK, zoals ook binnen de brede kerkgemeenschap, nationaal en internationaal, niet eenstemmig zijn over de vraag of Gods Woord ruimte biedt voor het aangaan en onderhouden van een homoseksuele relatie”. De synode moet de kerken er daarom toe oproepen „om in plaats van naar eenstemmigheid te zoeken naar christelijke eensgezindheid”.

„Aanvaard dat we in de NGK niet eenstemmig zijn over de vraag of Gods Woord ruimte laat voor homoseksuele relatie” Moderamen NGK in conceptbestluit

Geheel in lijn met een eerder voorstel van de commissie-Schaafsma luidt het besluitvoorstel van het moderamen om „de kerkenraden op te roepen om gemeenteleden die een homoseksuele relatie aangaan de deelname aan het avondmaal niet te ontzeggen.” Een van de overwegingen die onder dit conceptbesluit liggen, is dat de Bijbel weliswaar altijd „afkeurend spreekt over seks tussen personen van hetzelfde geslacht”, maar dat „geen van deze Bijbelplaatsen specifiek spreekt over een homoseksuele oriëntatie of het in liefde aangaan van een duurzame relatie”.

Zegenen

Wat betreft het in de kerk zegenen of inzegenen van homoseksuele relaties, luidt een van de conceptbesluiten dat de synode „de landelijke commissie liturgische ondersteuning opdracht geeft om (…) de kerken materiaal aan te reiken dat zij kunnen gebruiken om kerkelijk aandacht te besteden aan een homoseksuele relatie of aan de keus om bewust geen relatie aan te gaan”.

De synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK), in november bijeen in Deventer. beeld Ruben Meijerink

De conceptbesluiten zijn opgesteld door een een zevenkoppige commissie, die op de laatste synodevergadering, te weten die van 16 november 2024, door de synode is benoemd. Zij heeft de teksten geschreven in nauwe samenspraak met de commissie-Schaafsma.

Het instellen van deze extra commissie bleek op 16 november noodzakelijk omdat de synode er niet uitkwam welke concrete besluiten zij moest nemen op basis van het dikke studierapport waaraan de commissie Schaafsma vele jaren had gewerkt. Door de impasse die op de laatste synodevergadering ontstond, kon –tegen de verwachtingen in– de synode van Deventer vorig jaar niet worden afgesloten. Mogelijk kan dit wel gebeuren op 8 maart, als de synode zich gaat buigen over de donderdag gepubliceerde, nieuwe conceptbesluiten.

Wolter Rose spreekt synode NGK toe. beeld André Dorst

Bijlage

Overigens worden de recente conceptbesluiten gevolgd door een bijlage, waarin enkele leden van de commissie-Schaafsma nog eens puntsgewijs uiteenzetten hoe zij over de thematiek denken. Zo zet ds. J.M. (Jan) Mudde nog eens uiteen waarom hij denkt dat „mensen met een aangeboren, exclusieve en diepgewortelde homoseksuele gerichtheid niet op Paulus’ netvlies stonden” toen hij in Romeinen 1 en in 1 Korinthiërs 6 over seks tussen mensen van hetzelfde geslacht schreef.

„Er is geen Bijbelse ruimte voor gelijk-geslacht verbintenissen met een seksuele dimensie” Wolter Rose, theoloog

De theoloog Wolter Rose geeft op zijn beurt nog eens weer waarom hij van mening is dat „er geen Bijbelse ruimte is voor gelijk-geslacht verbintenissen met een seksuele dimensie”. Rose spreekt onder meer over „de grote lijn die Christus in Mattheüs 19 aanwijst voor de ethische bezinning op huwelijk, geslachtelijkheid en seksueel handelen: eerst terug naar het begin, toen de Schepper de mens mannelijk en vrouwelijk maakte; en van daaruit verder naar de actuele situatie, die niet meer die van het begin is”.

Porneia

Ook bestrijdt Rose nog weer eens het argument dat de onderlinge verdraagzaamheid tussen christenen waarover Paulus in Romeinen 14 schrijft ook betrokken zou kunnen worden op het verdragen van de homoseksuele leefwijze. Het verdragen van „niet-Koninkrijk-essentiële verschillen” kan geen betrekking hebben op ”porneia” (het Griekse woord voor seksuele misdragingen), schrijft Rose, omdat de apostel dit „een paar verzen eerder, in Romeinen 13:13-14, juist noemt als een van de dingen waarvan christenen zich moeten onthouden”.