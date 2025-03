Dit schreven Ryle en Spurgeon over  Israël en de wederkomst

Het gaat om een herziene druk van het boek ”Verwacht u hem” van Ryle uit 1993. Dat is nu aangevuld met drie preken van Spurgeon over hetzelfde thema. Vijf vragen aan Theo van den Brink, uitgever van Drukkerij AMV te Lunteren.

Wat is Drukkerij AMV en wie is Theo van den Brink?

„Drukkerij AMV is een veelzijdig grafisch bedrijf, waar we ons bezighouden met ontwerp, drukwerk en postverzending. Sinds 2009 heb ik samen met een collega de leiding. Vanuit het verlangen om de blijde boodschap te verspreiden en christenen toe te rusten, hebben we inmiddels ook enkele boeken uitgegeven. Sinds 2004 dien ik, met een onderbreking van twee jaar, als ambtsdrager in de hersteld hervormde gemeente in Veenendaal.”

Waarom is het nodig om een boek uit 1993 opnieuw uit te geven? Het is een herziene druk. Wat is er herzien?

Theo van den Brink. beeld RD

„Het boek is opnieuw uitgegeven op verzoek van ds. A. Simons. De reden hiervoor is het uitzien dat er meer aandacht komt voor en verlangen naar de wederkomst van Christus. Hoewel profetieën over Israël en de toekomst een groot deel van de Bijbel beslaan, wordt er relatief weinig over gepreekt. Dit boek bevat preken met een duidelijke geestelijke en praktische toepassing, maar biedt ook uitleg over de profetieën met betrekking tot het herstel van Israël en de terugkeer van de Joden naar het beloofde land. Daarnaast behandelt Ryle ook het duizendjarig vrederijk. De herziening heeft vooral betrekking op taalkundige aspecten, zodat het boek beter aansluit bij de hedendaagse lezer.”

De uitgever voegt er drie preken van Spurgeon bij. Wat hebben ze gemeen, Ryle en Spurgeon, als het gaat om hun visie op de toekomst van Israël?

„Hoewel Ryle en Spurgeon in verschillende kerkelijke tradities stonden, deelden zij een aantal belangrijke overtuigingen. Beiden verkondigden op een indringende wijze het Evangelie. Beiden lazen de Bijbel –inclusief de profetieën en de Openbaring– zo veel mogelijk letterlijk. Nog steeds zijn er christenen die in Ezechiël 36 en 37 niet het herstel van Israël zien; dan is het des te opmerkelijker dat Ryle en Spurgeon –terwijl er in hun tijd nog geen sprake was van een staat Israël– toch vast geloofden in de terugkeer van de Joden naar het beloofde land en de toekomstige bekering van geheel Israël.”

De uitgever benadrukt het belang van een juist zicht op de profetieën over Israël. Velen hebben daar al van alles en nog wat over gezegd. Wat is de meerwaarde van dit boek?

„De beide schrijvers genieten breed vertrouwen. Het boek leest vlot en zal ook gewaardeerd worden door lezers die op bepaalde punten een andere overtuiging hebben.”

Ryle laat zich in dit boek kennen als een uitgesproken chiliast. Velen in de gereformeerde gezindte haken dan af.

„Ryle schrijft in een van de preken dat het niet noodzakelijk is voor de zaligheid om te geloven in de komst van de Heere Jezus naar deze aarde om als Koning voor duizend jaar te regeren in Jeruzalem. Maar voor hemzelf is dit wel even zeker als de Godheid van Christus. Dat onderschrijf ik van harte. Het is zo bemoedigend als je door heel de Bijbel heen de rode draad van Gods heilsplan ziet. We zijn vaak gefocust op onszelf en onze eigen zaligheid, terwijl we voorbijgaan aan wat de Bijbel zegt over Gods toekomstplan met Israël en de beloofde heerlijkheid van de Heere Jezus. Juist in onze tijd, waarin alle zekerheden lijken te wankelen, is het van belang dat christenen toegerust en bemoedigd worden.”

Theo van den Brink naar aanleiding van het boek ”Verwachtingsvol uitzien”