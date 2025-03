Duitse CDU/CSU en SPD in principe eens over vorming coalitie

De onderhandelaars hebben de inleidende gesprekken met succes afgerond. De twee partijen gaan nu wat ze noemen coalitiegesprekken voeren.

In de parlementsverkiezingen van afgelopen maand was CDU-leider Merz de grote winnaar. Een grote verliezer was bondskanselier Olaf Scholz van de SPD. Hij bemoeit zich niet met de vorming van een nieuwe regering. De twee partijen hebben samen een kleine meerderheid in de nieuwe Bondsdag die 25 maart wordt geïnstalleerd.