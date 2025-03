Bizar veel overheidsgeld voor promotie abortus, prolife krijgt niets

Op 6 december 2023 dienden de D66-Kamerleden Sjoerdsma en Paulusma een initiatiefnota in over toegang tot abortus in Nederland als een mensenrecht. Zijdelings worden daarin ook andere onderwerpen aangekaart. Zo vragen zij onder meer ook aan de minister: „Breng in kaart hoe antiabortusorganisaties in Nederland gefinancierd worden. Deze nota roept de minister op om te onderzoeken of antiabortusorganisaties in Nederland en in Europa die links hebben met Poetin of extreemrechtse groeperingen aan banden kunnen worden gelegd.”

Sjoerdsma en Paulusma wekken de indruk dat Nederlandse prolifeorganisaties zwemmen in het geld

De vereniging Kies Leven is duidelijk een van de prolifeorganisaties in Nederland waarop de twee Kamerleden hun pijlen richten. Echter, voor de activiteiten krijgt deze vereniging alleen financiële steun vanuit de eigen achterban in Nederland. Geen enkele euro komt uit het buitenland. De vraag van Sjoerdsma en Paulusma wekt ten onrechte de indruk dat er enorme bedragen vanuit het buitenland naar Nederland komen en dat de prolifeorganisaties daardoor zwemmen in het geld.

Onjuiste informatie

Het rapport ”The Tip of the Iceberg” uit juni 2021 wordt vermeld als onderbouwing voor vermoede geldstromen in Europa en dat rapport wordt door de minister ook overgenomen. De ondertitel van dit duidelijk gekleurde rapport luidt: ”Religious Extremist Funders against Human Rights for Sexuality and Reproductive Health in Europe 2009-2018”. Daarin wordt onder meer de Billy Graham Evangelistic Association als een van de grootste antigenderspelers aangemerkt. Tot ”antigender” rekent de schrijver ook alles wat profamily en prolife is.

Women Help Women verzendt ook abortuspillen naar landen waar abortus door de overheid verboden is

Op grond van dit rapport voerde Paulusma in 2024 in de Tweede Kamer aan dat er in Europa jaarlijks 700 miljoen euro naar antiabortusorganisaties gaat. Als we even aannemen dat dit bedrag juist is –bronnen hiervoor zijn namelijk niet traceerbaar– dan gaat het wel over een periode van tien jaar. Dus niet jaarlijks, zoals Paulusma in de Tweede Kamer aangaf. Bovendien gaat het dan om een totaalbedrag voor alle 27 landen van de Europese Unie samen. Daardoor komen we uit op gemiddeld 2,5 miljoen euro per land per jaar, ongeacht de landgrootte.

Grote bedragen

Sinds kort is het mogelijk om via de nieuwe website Rijksuitgaven.nl gegevens te achterhalen van overheidsuitgaven sinds 2016. De openbare cijfers met betrekking tot abortusorganisaties zijn verbijsterend. Wij bekeken de gegevens van 2023. Alleen al in 2023 kregen de volgende organisaties, betrokken bij het uitvoeren van en informeren over (vaak promoten van) abortus, grote bedragen uit de rijkskas:

International Planned Parenthood Federation (IPPF; 5.469.000 euro); Mary Stopes International (nu MSI Reproductive Choices; 4.248.000 euro); Stichting Fiom (8.839.000 euro); Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NgvA; 189.000 euro); Stichting Rutgers (31.426.000 euro); Women on Waves (95.000 euro); Stichting Hivos (16.671.000 euro); gezamenlijke abortuscentra in Nederland (circa 19.000.000 euro). Daarentegen ontvingen de prolifeorganisaties in Nederland in het geheel niets.

Abortuspillen

IPPF en Mary Stopes zijn organisaties die zich wereldwijd met abortus bezighouden. De wat onbekende humanistische stichting Hivos ontving maar liefst een bedrag van ruim 16,6 miljoen euro. Daarmee werd niet alleen abortus, maar ook gender gepromoot. Opvallend is dat deze stichting zelf weer gelden doorsluist naar de organisatie Women Help Women. Vanuit de hele wereld kunnen bij deze organisatie abortuspillen worden aangevraagd. Ze verzendt die ook naar landen waar abortus door de overheid verboden is, zoals Polen. Het is de grote vraag of je als Nederlandse overheid een stichting financieel moet steunen die bezig is met illegale praktijken in het buitenland.

De Nederlandse abortuscentra ontvingen gezamenlijk voor de uitgevoerde abortussen ongeveer 19 miljoen euro. Voor Rutgers, IPPF en Fiom is abortus een belangrijk thema, naast seksuele vorming, afstammingsvraagstukken en gender. Zo wordt niet al het geld gebruikt op het terrein van abortus. Na deze kleine duik in de boekhouding van de Nederlandse staat is trouwens nog lang niet van alle geldstromen duidelijk hoe ze gingen en gaan.

Verdachtmaking ongepast

Ook voor dit jaar staan er grote bedragen voor abortus in de begrotingen van verschillende ministeries. Zo gaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp ruim 308 miljoen euro doneren aan organisaties die het SRGR-programma (Seksuele en Reproductieve Rechten en Gezondheid) promoten, met onder andere het bevorderen van abortus in andere landen.

De geldstromen die jaarlijks vanuit Nederland naar abortus- en genderondersteunende organisaties gaan, zijn ongekend groot. Ze staan in geen verhouding tot de vermeende 2,5 miljoen euro die prolifeorganisaties jaarlijks per EU-land zouden (!) ontvangen vanuit het buitenland. Het is tevens duidelijk dat geen enkele Nederlandse prolifeorganisatie ook maar één euro ontvangt van de Nederlandse overheid om haar prolifestandpunt uit te kunnen dragen. En daarmee is de verdachtmaking van Sjoerdsma en Paulusma zeer ongepast.

De auteur is coördinator vereniging Kies Leven. Op 23 april staat de bespreking van de initiatiefnota van Sjoerdsma en Paulusma op de agenda van de Tweede Kamer.