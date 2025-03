Amerika kan zelfs inlichtingen gaan delen met de Russen

Dat zegt generaal b.d. Mart de Kruif in gesprek met redacteur Arno Lagendijk in de podcast Sprekend RD. De oud-generaal bespreekt daarin onder andere het pauzeren van de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne en de plannen voor Europese herbewapening voor 800 miljard euro.

Amerika dreigt het delen van inlichtingen te staken en het satellietnetwerk Starlink voor Oekraïne uit de lucht te halen. Is het denkbaar dat de VS inlichtingen van Starlink delen met de Russen? „Ja, ik moet eerlijk zeggen: het zou mij niet verbazen”, reageert Mart de Kruif. „Mij zou niets meer verbazen.”

De oud-generaal wijst erop dat, „heel opvallend”, het narratief van de Russen „een op een” te horen is in het Witte Huis.

„Door het pauzeren van Amerikaanse steun stort het front in Oekraïne niet in” Mart de Kruif, generaal b.d.

Door het eventuele wegvallen van Amerikaanse inlichtingen kan Oekraïne minder goed doelen ver over de grens met Rusland aanvallen. Oekraïne beschikt echter over een „sterke eigen inlichtingenstructuur”, nuanceert Mart de Kruif. Daardoor zal het front niet instorten. „Daarvoor is Oekraïne als land te sterk geworden.”

Verder beschikt Oekraïne nog over „relatief veel” Amerikaanse wapens en munitie. „Bovendien heeft Oekraïne zeer snel een eigen oorlogsindustrie opgebouwd.” Van alle wapensteun voor Oekraïne komt pakweg 30 procent uit de VS.

Generaal b.d. Mart de Kruif. beeld Sjaak Verboom

Door de koerswijziging in het Amerikaanse buitenlandbeleid hangt artikel 5 van de NAVO (een aanval op één is een aanval op allen) „een beetje in de lucht”, constateert de oud-militair. De vraag is of Amerika bijvoorbeeld de Baltische staten nog wil verdedigen. Om artikel 5 op een goede manier overeind te houden, moet de Europese tak van de NAVO „heel snel sterker” worden. „Om geloofwaardig te zijn in afschrikking.”

Europa moet daarbij zelf meer wapens en munitie produceren om onafhankelijk te worden van Amerika, vindt Mart de Kruif. Europa zal zijn eigen weg moeten vinden nu de politieke koers van Amerika „zo onvoorspelbaar” en „soms zo onvoorstelbaar” is geworden.

Toekomst

De toekomst van Oekraïne ligt volgens de generaal b.d. volledig in Europese handen en niet meer in Amerikaanse. Europa is daardoor de komende jaren verantwoordelijk voor de veiligheid van Oekraïne. Europa moet Oekraïne steunen nu Trump zich terugtrekt, zegt Mart de Kruif.

Europa moet achter Oekraïne blijven staan, omdat Europese landen het land al drie jaar steunen. „Poetin luistert niet naar ratio, maar alleen naar macht.”

Bovendien reikt de Russische agressie verder dan Oekraïne en bedreigt deze ook voormalige Sovjetstaten en Europese landen.