Apple stelt AI-update uit, naar verluidt om technische problemen

De nieuwe functies waren vorig jaar al aangekondigd. Zo zou Siri in staat moeten worden om persoonlijke informatie van gebruikers in te zetten voor het beantwoorden van vragen en een nauwkeurigere controle over apps. Oorspronkelijk was de komst van de toepassingen gepland voor de iOS 18.4 software-update in april dit jaar.

Bloomberg berichtte vorige maand al dat Apple moeite zou hebben om de ontwikkeling van de functies af te ronden. Toen leek het erop dat de verbeteringen zouden worden uitgesteld tot mei dit jaar, wanneer iOS 18.5 zou moeten verschijnen. Sindsdien hebben Apple-technici zich ingespannen om een reeks bugs in het project op te lossen. Dit werk is niet succesvol gebleken, heeft Bloomberg van ingewijden gehoord. Een woordvoerder van Apple weigerde tegenover Bloomberg commentaar te geven.