Fed-baas Powell signaleert meer onzekerheid door beleid Trump

„De nieuwe regering is bezig aanzienlijke beleidswijzigingen door te voeren op vier terreinen: handel, immigratie, fiscaal beleid en regulering”, zei Powell. „Terwijl er recente ontwikkelingen zijn geweest op sommige beleidsterreinen, voornamelijk handel, blijft de onzekerheid rond de veranderingen en hun verwachte effecten groot.”

Hij verklaarde dat beleidsmakers van de Amerikaanse centralebankenkoepel „de signalen scheiden van het lawaai”. „Het is niet nodig om ons te haasten en we zijn goed gepositioneerd om te wachten tot er meer duidelijkheid is”, zei hij.

De VS hebben onder Trump importheffingen ingevoerd op producten uit China en de belangrijke handelspartners Mexico en Canada, maar een deel van de heffingen tegen die laatste twee landen schortte Trump deze week weer op.

Voor centrale banken is van belang wat die heffingen en het grillige handelsbeleid met de prijzen voor consumenten doen, omdat importeurs de extra kosten vaak doorberekenen in de prijs.

Powell gaf toe dat de prijsstijgingen onlangs wat hoger waren dan de doelstelling van 2 procent van de Fed, maar hij zei daar niet van te schrikken. „Het pad naar inflatie die blijvend terugkeert richting ons doel is hobbelig, en we verwachten dat dit zo blijft”, zei Powell, die wel spreekt van blijvende vooruitgang sinds de inflatiepiek in 2022. „Inflatie kan per maand volatiel zijn, en we reageren niet te sterk op een of twee cijfers die hoger of lager zijn dan verwacht.”