Prof. Versluis spreekt inaugurele rede uit als hoogleraar Oude Testament aan TUA

De plechtigheid had plaats in de Barnabaskerk in Apeldoorn.

Prof. dr. A. Versluis spreekt zijn inaugurele rede uit. beeld Ruben Meijerink

Ds. Versluis, toen nog predikant in Ouderkerk aan de Amstel, promoveerde in juni 2012 op het proefschrift ”Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het gebod om de Kanaänieten uit te roeien (Deuteronomium 7)”. In april 2022 werd hij, als predikant in Ede, door de generale synode benoemd tot universitair hoofddocent OT aan de TUA. Twee jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleraar OT.