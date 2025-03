Dinsdag werden Arabische leiders het eens over een wederopbouwplan voor Gaza. Dit voorstel „vormt een serieuze en geloofwaardige basis om te reageren op de behoeften rond wederopbouw, bestuur en veiligheid na de oorlog in Gaza”, aldus woordvoerder Christophe Lemoine van het ministerie. Voorwaarde is dan wel dat Hamas ontwapend wordt.

Het voorstel van de Arabische leiders is een mogelijk alternatief voor het plan dat de Amerikaanse president Donald Trump deed. Hij wil de bevolking van Gaza wegsturen en er een luxe kustgebied onder Amerikaanse controle van maken. De VS zijn tegen het Arabische plan.