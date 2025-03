Als het waterpeil stijgt, verlaten bevers hun ondergelopen hol en zoeken ze hun toevlucht hogerop. Regelmatig komen de knaagdieren daardoor op dijken terecht, waar ze vervolgens een nieuw hol in graven. Dat vormt volgens het waterschap een veiligheidsrisico voor de omgeving.

De hoogwatervluchtplaats bij Oijen is eind februari geplaatst en later dit jaar volgt er nog een op een andere plek. Het waterschap houdt de komende tijd in de gaten of en hoe bevers het toevluchtsoord gaan gebruiken. „Nu is het te hopen dat de bever dit inderdaad een interessante verblijfplaats vindt als zijn eigen huis niet beschikbaar is in het geval van hoogwater.”

De bever is een beschermde diersoort. Ongeveer veertig jaar geleden werden de eerste exemplaren uitgezet in de Biesbosch, nadat het dier uit Nederland verdwenen was door jacht en vernietiging van zijn habitat. Inmiddels gaat het op veel plekken in Nederland goed met de bever. Door zijn graafgedrag zorgt het dier regelmatig voor overlast.