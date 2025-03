De 27 leiders bespreken een plan van de Europese Commissie om 800 miljard euro vrij te maken voor het versterken van de Europese verdediging. Dat is nodig omdat de Amerikanen hun handen van Europa willen aftrekken om zich te gaan richten op Azië en de dreiging van China.

De Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen wil onder meer 150 miljard euro lenen. Lidstaten kunnen dan vervolgens weer bij Brussel lenen om te investeren in veiligheid. Daarnaast moeten de begrotingsregels worden opgerekt om de lidstaten meer ruimte te geven zelf geld in defensie te steken.

Het gaat om de regels van het Stabiliteits- en Groeipact. Hierin staat dat het begrotingstekort van lidstaten maximaal 3 procent mag zijn en de staatsschuld hooguit 60 procent. De Europese Commissie wil deze regels oprekken voor de komende paar jaar, maar volgens Scholz moet dat voor de „lange termijn”.

Dat is volgens hem nodig om landen in staat te stellen hun strijdkrachten op orde te krijgen. Net als in Duitsland moet in de EU worden gesproken over het loslaten van de schuldenrem om investeringen in defensie mogelijk te maken, zei hij. Scholz’ SPD onderhandelt met verkiezingswinnaar CDU/CSU over de vorming van een nieuwe regering.

De nieuwe houding van Duitsland zal voor veel lidstaten als een verrassing komen. Duitsland keerde zich altijd tegen flexibele begrotingsregels en geestverwant Nederland nestelde zich graag in Duitslands schaduw. Premier Dick Schoof kan leven met de plannen van Von der Leyen, maar in de Tweede Kamer lijkt een nipte meerderheid tegen herbewapeningsvoorstellen te zijn.