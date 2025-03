Zelensky na Russische aanval: druk op Rusland niet pauzeren

„Er mag geen pauze zijn in de druk op Rusland om deze oorlog en terreur tegen het leven te stoppen”, aldus Zelensky op sociale media. De president schrijft in hetzelfde bericht over een Russische raketaanval op Kryvy Rih. Daar zijn volgens hem zeker vier doden en meer dan dertig gewonden gevallen. De lokale autoriteiten melden schade aan een hotel, veertien appartementsgebouwen, een postkantoor en twaalf winkels.

Een groep vrijwilligers van een humanitaire organisatie was kort voor de aanval in het hotel ingecheckt, maar is ongedeerd gebleven, meldt Zelensky. Zij komen volgens hem uit Oekraïne, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Kryvy Rih, waar Zelensky vandaan komt, is geregeld het doelwit van aanvallen geweest sinds Rusland Oekraïne drie jaar geleden binnenviel.