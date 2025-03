Provinciehuis Arnhem ondanks brand open, maar moeilijk bereikbaar

In historische panden in het centrum van Arnhem woedt sinds de nacht van woensdag op donderdag een grote brand. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle en een groot deel van de binnenstad is zeker tot het einde van de middag afgesloten. Het provinciehuis ligt op enige afstand van de brand.

De provincie Gelderland is niet formeel betrokken bij het bestrijden van de brand, vertelde de woordvoerder. Hij gaat ervan uit dat er contact is tussen de gemeente en Henri Lenferink, de Gelderse commissaris van de Koning.