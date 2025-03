Demonstreren mag tijdens NAVO-top, maar niet lopend door Den Haag

Het is nog niet bekend waar de demonstraties kunnen worden gehouden. Kleine protesten kunnen „binnen zicht- en hoorafstand” van de top worden gehouden, grotere betogingen moeten naar andere plekken in de stad, zoals mogelijk het Malieveld. Blokkades mogen volgens de burgemeester sowieso niet. De manier waarop de politie ingrijpt, hangt af „van de situatie op dat moment en de gevaren die er dan mogelijk zijn of dreigen”.

Den Haag is op 24 en 25 juni gastheer van de top, een van de grootste bijeenkomsten die ooit in Nederland zijn gehouden. Onder de deelnemers zijn de staatshoofden en regeringsleiders en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van 45 landen. In hun kielzog nemen zij duizenden delegatieleden mee. Ook komen waarschijnlijk ongeveer 2000 journalisten uit de hele wereld naar de top.

Voor de veiligheid wordt de locatie, het World Forum, afgesloten van de buitenwereld. Daar mogen mensen sowieso niet demonstreren. De weg die voor de congreslocatie langs loopt, de Johan de Wittlaan, is van april tot augustus helemaal afgesloten. Op het wegdek worden twee tijdelijke gebouwen neergezet. Bomen zijn daarvoor gekapt en vlaggenmasten worden tijdelijk weggehaald. Om sluipverkeer en overlast in de buurt te voorkomen, staan er motorverkeersregelaars met bodycams op straat. Tijdens de top zelf moeten mensen ook op andere plekken omrijden, onder meer rond enkele hotels in Den Haag.

De politie zet zo’n 27.000 medewerkers in, bijna de helft van al het personeel, om de top veilig te laten verlopen.