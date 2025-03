Staal, bouw en defensie fors hoger om Duitse investeringsplannen

De DAX-index in Frankfurt sprong 3,4 procent omhoog. Defensieconcerns Rheinmetall en Hensoldt wonnen tot 9 procent en de staalproducenten Thyssenkrupp en Salzgitter werden tot bijna 16 procent hoger gezet. Grote Duitse bouwbedrijven als Hochtief en Bilfinger stegen tot 18 procent en de fabrikant van cement en andere bouwmaterialen Heidelberg Materials klom 17,5 procent. De Oostenrijkse branchegenoot Wienerberger liftte mee in Wenen met een plus van 14,5 procent, net als het Oostenrijkse bouwbedrijf Strabag (plus 18,6 procent).

In de Amsterdamse AEX-index nam staalproducent ArcelorMittal de leiding met een koerswinst van 10,5 procent en in de MidKap klom roestvrijstaalmaker Aperam ruim 6 procent. Defensieondernemingen als Thales, Leonardo, Saab en BAE Systems stegen tot 7,6 procent elders in Europa. De AEX zelf sloot 0,5 procent lager op 909,51 punten. In Londen was de FTSE vrijwel vlak. De CAC40 in Parijs ging 1,6 procent vooruit.

China maakte verder bekend de staalproductie in eigen land te verlagen vanwege overcapaciteit en een zwakke binnenlandse vraag. Veel Chinees staal werd daarom gedumpt op de Europese markt. Dat zou nu minder kunnen worden, wat gunstig is voor Europese staalbedrijven.

Andere winnaars in de hoofdindex op het Damrak waren onder meer uitzender Randstad, verfproducent AkzoNobel, ING en ABN AMRO met plussen tot 5,6 procent. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi werden tot 3,6 procent meer waard. De rij in de AEX werd gesloten door voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich, informatieleverancier RELX en levensmiddelenconcern Unilever met minnen tot 4 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD meldde kwartaalcijfers en daalde 3,2 procent.

De olieprijzen gingen flink omlaag, mede door een hoger dan verwacht cijfer over de Amerikaanse olievoorraden. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,4 procent tot 65,30 dollar en Brentolie werd 3,7 procent goedkoper op 68,39 dollar per vat. De euro was 1,0767 dollar waard.