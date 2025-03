Wethouder Amsterdam: betaalproblemen waren niet te voorkomen

Bij de overstap naar een nieuw financieel systeem in januari ontstond een betalingsachterstand van duizenden facturen. De wethouder herhaalde woensdag wel dat ze beter had moeten doorvragen bij haar ambtenaren of de overgang goed verliep. Ook was het volgens Van Buren „misschien beter” geweest als het project was aangemerkt als risicovol.

Oppositiepartij JA21 noemde het een aanfluiting dat dit laatste niet was gebeurd. De partij zei dat het afhandelen van facturen te traag gaat. „Alle seinen staan op rood.” De VVD zei meldingen te hebben gekregen van ondernemers die in de problemen zijn gekomen en last hebben van „slapeloze nachten, woede en verdriet”. Volgens de partij zouden zij anoniem willen blijven, omdat ze bang zijn hun opdracht bij de gemeente te verliezen.

De wethouder reageerde dat „daar natuurlijk geen sprake van is”. Ze herhaalde dat spoedbetalingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer leveranciers in financiële problemen komen, en dat die de hoogste prioriteit hebben.

Verder zei ze woensdag dat er nog 21.748 onbetaalde facturen zijn waarvan de betalingstermijn van dertig dagen is verlopen. Dinsdag waren dat er 23.448. De gemeente komt met een evaluatie als de betalingen weer normaal verlopen. Zoals het er nu naar uitziet, is dat op 7 april. In de volgende commissievergadering wil Van Buren met een kostenraming komen van de problemen.