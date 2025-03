Hoger onderwijs sluit estafettestaking af met landelijk protest

Die estafettestaking houdt in dat medewerkers en studenten van het wetenschappelijk onderwijs stad voor stad hun werk neerleggen. De vooralsnog eerste staking staat voor komende maandag gepland op de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. De actie begint die dag met een ‘walk-out’ op de campus in Den Haag, waarna de actievoerders naar Leiden gaan. Een dag later zijn de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht aan de beurt. Volgende week donderdag is er een protest bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, de hogeschool HAN in Arnhem en Nijmegen en bij ArtEZ in Arnhem, Zwolle en Enschede.

Later in maart en april zijn er ook acties bij universiteiten en hogescholen in Amsterdam, Groningen, Enschede, Rotterdam, Tilburg, Wageningen en Maastricht. Het is nog niet bekend wanneer de stakingen in Delft, Eindhoven, Middelburg en Heerlen zijn.

In november demonstreerden enkele tienduizenden mensen op het Malieveld in Den Haag tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Het kabinet wilde toen ongeveer 2 miljard euro bezuinigen. Onder druk van een deel van de oppositie werd dat bedrag later afgezwakt naar ruim 1,2 miljard euro. Ook ging de gehekelde ‘langstudeerboete’ van tafel, een extra bedrag dat studenten hadden moeten betalen wanneer ze meer dan een jaar langer over hun studie zouden doen. Het grootste deel van de bezuinigingen op onderwijs, onderzoek en internationalisering bleef echter staan.