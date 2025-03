Macron, Zelensky en Starmer mogelijk samen naar Trump

De Britse tabloid Daily Mail berichtte eerder al dat de drie leiders mogelijk volgende week samen naar Trump gaan om een ‘verenigd front’ te vormen. Ze zouden een eigen voorstel voor een gedeeltelijk bestand willen presenteren, schrijft de Daily Mail, die zich baseert op eigen diplomatieke bronnen. Volgens de tabloid zouden de VS ook aansturen op een kleinere rol binnen de NAVO en zou een Britse of Franse generaal de hoogste NAVO-militair in Europa moeten worden. De ‘Supreme Allied Commander Europe’ is nu altijd een Amerikaan.

Macron, Starmer en Zelensky hadden de afgelopen tijd ook al losse ontmoetingen met de Amerikaanse president. Die stuurt aan op onderhandelingen met Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het bezoek van Zelensky aan het Witte Huis liep vorige week uit op een verhitte woordenwisseling. Zelensky vindt de Russische president Vladimir Poetin geen betrouwbare onderhandelingspartner en wil veiligheidsgaranties van westerse bondgenoten.