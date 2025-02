Handelsdreigementen Trump dempen de sfeer op Wall Street

De Dow-Jonesindex verloor 0,4 procent tot 43.433,12 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde een fractie hoger op 5956,06 punten. Techbeurs Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 19.075,26 punten.

Trump zei snel heffingen van 25 procent aan te kondigen op geïmporteerde auto’s uit de Europese Unie en tal van andere producten. Ook zouden er op 2 april importheffingen ingaan die zijn gericht tegen buurlanden Mexico en Canada.

Beleggers twijfelen na die „enigszins tegenstrijdige” opmerkingen nu of Trump eerdere dreigementen met handelstarieven wil afzwakken of juist een agressievere toon aanslaat, zei analist Marvin Loh van State Street tegen persbureau Bloomberg.

Nvidia eindigde de handelssessie bijna 4 procent hoger. De kwartaalresultaten van het bedrijf worden ook gezien als barometer van de investeringsdrift in AI-toepassingen. Daarover ontstonden eerder zorgen na de lancering van de Chinese AI-chatbot DeepSeek, die twijfel zaaide over de noodzaak van gigantische investeringen in dure chips.

Tesla ging 4 procent omlaag. Daarmee kreeg de koersval van 8 procent op dinsdag door gekelderde verkopen van Tesla in Europa in januari een vervolg.

Autoconcern General Motors (GM) werd 3,8 procent hoger gezet. GM maakte een nieuw aandeleninkoopprogramma van 6 miljard dollar bekend, waarvan de eerste 2 miljard dollar voor het einde van het tweede kwartaal afgerond moet worden. Daarnaast verhoogt GM zijn kwartaaldividend. De Amerikaanse autobouwer gaf aan vertrouwen in de eigen bedrijfsplannen te hebben en dat de balans sterk is. Doe-het-zelfketen Lowe’s maakte verkoopcijfers bekend die beter waren dan verwacht en werd daarop 2 procent meer waard.

De euro daalde net geen 0,1 procent en was 1,0487 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 68,77 dollar per vat. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper en kostte 72,70 dollar per vat.