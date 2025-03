Financieel overzicht lastig voor veel scholieren, merkt het Nibud

Scholieren gebruiken volgens het Nibud vrijwel alle gangbare betaalmethodes. Deze verscheidenheid leidt tot problemen bij het krijgen van overzicht. „Scholieren kunnen hierdoor grip op hun geldzaken verliezen omdat ze denken dat ze meer of minder kunnen besteden dan daadwerkelijk het geval is”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Volgens hem is het juist belangrijk dat kinderen voor hun achttiende leren dit overzicht te krijgen, omdat volwassenen daar alleen maar meer mee te maken krijgen.

Het Nibud constateert dat 66 procent van de ondervraagde jongeren wekelijks hun banksaldo checkt. Vijf jaar geleden was dat nog de helft. Met behulp van de bankapp kunnen zij een overzicht krijgen van hun inkomsten en uitgaven.

Maar in dit overzicht wordt niet alles meegenomen, zoals openstaande rekeningen. Zo geeft 13 procent van de middelbare schoolleerlingen aan gebruik te maken van Buy Now Pay Later (BNPL), het achteraf betalen van producten. Officieel moeten zij daar achttien jaar of ouder voor zijn, maar een leeftijdscheck ontbreekt. Het voorlichtingsinstituut waarschuwt dat BNPL kan leiden tot betalingsproblemen. Bijna een kwart van de ondervraagde scholieren geeft aan een rekening weleens te laat te hebben betaald.

Daarnaast zijn betaalverzoekjes zoals Tikkie populair onder jongeren. Driekwart van hen maakt hier weleens gebruik van. Gemiddeld versturen scholieren zo’n twintig verzoeken per maand. Een derde van de ondervraagden stelt dat deze niet altijd worden betaald; ook geeft een derde aan de betaalverzoeken moeilijk te kunnen bijhouden.

Ruim de helft van de leerlingen geeft aan zo nu en dan geld tekort te komen, wat in 2020 ook het geval was. Het verschil met toen is echter dat scholieren vaker geld vragen aan ouders of vrienden. Volgens Vliegenthart blijft het daarom belangrijk om jongeren het principe van „op is op” te leren. „Het dwingt je om keuzes te maken en leert je hoe je kunt rondkomen”, aldus de Nibud-directeur.