NSC’er geeft Vollenbroek ervan langs

Verwerpelijk

Rosanne Hertzberger neemt niet graag een blad voor de mond. Nog voor ze in 2023 voor NSC in de Tweede Kamer kwam, sprak ze zich als columnist en wetenschapper bijvoorbeeld uit tegen verruiming van de euthanasiewetgeving en tegen het coronabeleid. De politica verbaasde vriend en vijand toen ze in november vorig jaar plots de Tweede Kamer verliet na het vertrek van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar.

Begin dit jaar ging Hertzberger aan de slag als directeur van het wetenschappelijk instituut van NSC. In die hoedanigheid schreef ze onlangs in het dagblad Trouw een ronkend stuk over het huidige rekenmodel voor stikstof dat in haar ogen faalt.

Dat stuk riep een reactie op bij Johan Vollenbroek, de motor achter milieuorganisaties MOB, die de overheid keer op keer via de rechter weet te dwingen tot het naleven van haar eigen normen.

Vooralsnog trekt Vollenbroek meestal aan het langste eind

Uit de reactie blijkt dat de verhouding tussen Vollenbroek en Hertzberger ook al niet optimaal was toen laatstgenoemde nog voor NSC in de Tweede Kamer zat. Vollenbroek maakt melding van een pittige mail die de NSC-politica in juli vorig jaar aan hem stuurde: „Ik begrijp dat uw organisatie vooral betrokken is bij het verder juridificeren en vooral eindeloos procederen om de zin te krijgen. Ik vind dat zeer verwerpelijk en u draagt daarmee mijns inziens bij aan een verderfelijke ontwikkeling in Nederland. Dus ik stel voor dat u mij niet meer mailt en voortaan uw verhalen gewoon bij de rechter ophangt.”

Hertzberger –en velen met haar– zullen dat jammer vinden, maar vooralsnog trekt Vollenbroek bij de rechtszaken die hij aanspant, meestal aan het langste eind.

Wachtrij

De Tweede Kamer beleeft donderdag –naar het zich laat aanzien– een bijzonder debat. Kamervoorzitter Martin Bosma heeft alle bewindslieden uitgenodigd die nog antwoorden op schriftelijke vragen hebben openstaan. Ministers en staatssecretarissen die ook deze week nog verzaken, worden donderdag geacht de antwoorden op de schriftelijke vragen mondeling te verstrekken.

Kamervoorzitter Martin Bosma. beeld RD, Henk Visscher

Misschien dat Bosma ook nog een creatief plan kan bedenken voor een ander probleem van de Kamer. Het aantal te agenderen debatten en interpellaties loopt namelijk ook de spuigaten uit. Op het langetermijnschema dat eind vorige week is gepubliceerd, staan bij elkaar nog ruim honderd debatten te wachten op behandeling.

In het verleden was dat ook al eens zo, toen is er opschoonactie geweest, maar het aantal toegekende debatten neemt weer toe. Misschien dat de Kamerleden een van hun vijftien recesweken kunnen opofferen?

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdag onder meer over de problemen voor de middenklasse in ons land. De hele woensdag staat gereserveerd voor een debat over het onderzoek naar de pleegzorg van een mishandeld meisje in Vlaardingen. Donderdag debatteert de Kamer over onbeantwoorde schriftelijke vragen.

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag.