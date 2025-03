Kamer: Pas op de plaats bij invoering hogere ondergrens stikstof

Wiersma wil de ondergrens verhogen van 0,005 mol stikstofneerslag naar 1 mol. Dat zou tot gevolg hebben dat activiteiten die beperkte stikstofneerslag veroorzaken geen natuurvergunning nodig hebben.

De minister gaat de Raad van State advies vragen over de verhoging. Bij een positief advies wil Wiersma de hogere ondergrens zo snel mogelijk invoeren en inbrengen in een rechtszaak. Als de bestuursrechter een ondergrens van 1 mol in de uitspraak die volgt niet van tafel veegt, is er definitieve juridische zekerheid.

Een Kamermeerderheid vroeg eerder om de hogere grens te gaan hanteren onder voorbehoud van een positief advies van de Raad van State. Nu gaat de Kamer echter een stap verder. Wiersma moet de nieuwe ondergrens pas hanteren als deze standhoudt bij de rechter, staat in een motie die dinsdag werd aanvaard door een nipte meerderheid van oppositiepartijen CDA, GroenLinks-PvdA, D66, SP, DENK, ChristenUnie, Volt en coalitiepartij VVD.

Volgens de minister moet er rekening worden gehouden met een termijn van een tot anderhalf jaar voordat er een eindoordeel ligt.

BBB-leider Caroline van der Plas keerde zich vorige week in een interview met het Reformatorisch Dagblad tegen de motie. „Deze motie gaat ervoor zorgen dat er gaat worden gehandhaafd tegen PAS-melders”, aldus Van der Plas.

Een motie om de rekenkundige ondergrens gelijktijdig gepaard te laten gaan met een plan waarin de vermindering van stikstofuitstoot „stevig geborgd is” werd eveneens aangenomen.

De Kamer wil verder dat het kabinet zich rekenschap geeft „van de optelsom van kleine beetjes” stikstofneerslag. In de betreffende motie wordt de regering gevraagd een administratiesysteem te ontwikkelen voor het bijhouden van alle stikstofneerslag die onder de rekenkundige ondergrens blijft.

Doelsturing

Een Kamermeerderheid wil ook dat Wiersma rond de zomer duidelijkheid geeft over onder meer de bedrijfsspecifieke normen voor boeren. Zulke zogeheten doelsturing houdt in dat boeren maximale uitstootnormen meekrijgen waar zij zich aan moeten houden, maar dat zelf mogen weten door middel van welke maatregelen zij dat doen.

Wiersma beoordeelde de motie als onhaalbaar. „Deze motie vraagt oprecht het onmogelijke.” Volgens de minister is er „nog heel veel invulling nodig” voordat afrekenbare doelsturing kan worden ingevoerd.

Een motie waarin de regering wordt gevraagd zich in te zetten om per 1 januari 2026 een begin te maken met doelsturing in de melkveehouderij kon wel op de instemming van de minister rekenen. Ook die motie werd dinsdag aangenomen.