Stedin ziet meer knelpunten stroomnet ondanks recordinvestering

Economie

Netbeheerder Stedin, actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht, heeft in 2024 voor een recordbedrag van ruim 1 miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding van het steeds vollere stroomnet. Ondanks die forse investering ziet Stedin steeds meer knelpunten op het net. De netbeheerder herhaalt dat het noodzakelijk is de capaciteit van het net beter te benutten, bijvoorbeeld door tussen 16.00 en 21.00 uur minder stroom te gebruiken.