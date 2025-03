SpaceX stelt achtste testvlucht Starship op laatste moment uit

De raket zou gelanceerd worden vanuit Boca Chica in de Amerikaanse staat Texas. Veertig seconden voor de lancering werd besloten deze uit te stellen, zo was te zien via een livestream. Onduidelijk is wanneer een nieuwe poging wordt ondernomen.

De vorige test, zo’n zes weken geleden, eindigde na acht minuten met een ontploffing van een Starship-raket boven de Atlantische Oceaan. Het regende brokstukken bij de Turks- en Caicoseilanden en tientallen vluchten moesten worden omgeleid. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA stelde een onderzoek in. SpaceX kreeg vorige week groen licht om opnieuw een test uit te voeren.

In de achtste test had Starship vier nagebootste Starlink-satellieten in een baan om de aarde moeten brengen. De hele missie zou ongeveer een uur moeten duren. Starship is de krachtigste raket die ooit werd ontwikkeld.

Starship is bedoeld om bemande missies naar de maan en Mars mogelijk te maken. Het systeem is zo ontworpen dat het ruimtevaartuig en de raket na terugkeer op aarde kunnen worden hergebruikt. Het kan in de toekomst ruim honderd ton vracht vervoeren.