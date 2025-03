Veel dode soldaten Oekraïne door Russische aanval op oefenterrein

De aanval vond zaterdag al plaats, maar de omvang wordt nu pas duidelijk. Het getroffen trainingscentrum ligt op zo’n 80 kilometer van de frontlinie in Oost-Oekraïne. De aanval werd uitgevoerd met een drone.

De legerleiding spreekt van een tragedie. Ook is er een onderzoek ingesteld naar wat er precies is gebeurd, of het voorkomen had kunnen worden en wie daar verantwoordelijk voor was. De commandant van het trainingscentrum is per direct geschorst.