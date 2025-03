Francissen noemt uitkomst onderzoek werkcultuur NTR pijnlijk

Francissen zegt „nu pas” kennis te hebben genomen „van de specifieke inhoud” van de verklaringen. „De onderzoekers hebben niet met mij gesproken, omdat dit niet paste binnen de opzet van het onderzoek, waarin ‘geen ruimte voor hoor en wederhoor’ was. Helaas is hiervan in dit proces geen sprake geweest”, stelt Francissen. De voormalig mediadirecteur zegt ook „teleurgesteld en geschokt” te zijn „over de wijze waarop het rapport tot stand is gekomen, het gehele proces ernaartoe en de handelwijze van de voormalige rvt.”

Volgens Francissen heeft de NTR, als onderdeel van de publieke omroep, „te maken met grote en snelle veranderingen binnen de media en de wereld daaromheen”. „Dit vraagt veel van een organisatie. Aanpassingen gaan soms gepaard met besluiten die mensen raken. Dat is heel naar, maar ook onvermijdelijk.”

Francissen hoopt dat voor de NTR „nu een tijd aanbreekt om zich te herpakken en te helen”. „Ik gun alle collega’s dat zij zich weer volledig kunnen gaan focussen op dat waar ze zo goed in zijn: de mooiste programma’s maken en mogelijk maken.”

In januari kondigde Francissen haar vertrek bij NTR aan. Toen was zij al enige tijd teruggetreden om ruimte te maken voor het onderzoek naar de werkcultuur. Uit het onderzoek bleek ook dat „enkele presentatoren” zich hebben misdragen en zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.