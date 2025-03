GlobalRize: Indiase volken overheersen Ranglijst onbereikten 2025

Internetzendingsorganisatie GlobalRize publiceert ieder jaar een ranglijst onbereikten. De focus ligt dit jaar op „volken waaronder, voor zover bekend uit internationale bronnen, geen kerken zijn”. De volken zijn gesorteerd op grootte. Dat is een nieuwe invalshoek: in 2021 en 2022 ging de ranglijst om onbereikte landen, in 2023 om onbereikte volken. In 2024 werd gekeken naar het gebied met het laagste percentage christenen per regio.

Het levert een opvallende lijst op, schrijft GlobalRize. „Bijna alle volken die op de lijst staan wonen in Zuid-Azië.” India komt het vaakst voor op de lijst. Alleen al de nummers een en twee van de lijst, de Shaikh en Mahratta uit India, vormen samen 117 miljoen onbereikte mensen.

De top 8 van de ranglijst. beeld GlobalRize

Deze twee volken laten direct ook een tweede opmerkelijk aspect aan de lijst zien. De 81 miljoen Shaikh vormen een islamitisch volk, de 36 miljoen Mahratta’s zijn overtuigde hindoes. „Als er gesproken wordt over onbereikte volken, gaat het vaak over moslims”, aldus de zendingsorganisatie. „Maar het is een opvallend feit dat de ranglijst van 2025 bijna evenveel hindoeïstische als islamitische volken bevat. Niet alleen de islamitische volken in India, maar ook een heel aantal hindoeïstische volken heeft geen eigen kerken.”

Taalteams

De ranglijst richt de aandacht terecht op India, stelt GlobalRize. „Het is het land met het grootste aantal inwoners ter wereld. Juist omdat er zo ontzettend veel mensen in India wonen, zijn er volken van soms tientallen miljoenen mensen die vrijwel onbekend zijn in de rest van de wereld. Er zijn grote gemeenschappen in India waar het Evangelie nog nauwelijks impact heeft gehad.” Door het grote inwoneraantal is er relatief weinig aandacht voor zending in India geweest, waardoor er velen niet in aanraking zijn gekomen met het Evangelie, stelt de zendingsorganisatie.

GlobalRize breidt hierom haar zendingsactiviteiten in India uit. „Dit jaar zal GlobalRize India tien stafleden in dienst nemen. GlobalRize heeft een Hindi team dat gedeeltelijk ook het grootste onbereikte volk, de Shaikh, bereikt en enkele andere van de op de ranglijst 2025 voorkomende volken. Ook zijn er plannen om nieuwe taalteams op te bouwen, waaronder een team dat zich richt op de Mahratta, het op een na grootste onbereikte volk.”

Op nummer drie van de ranglijst staan de Pashtun uit Pakistan, een volk van 32 miljoen mensen. GlobalRize: „De Pashtun zijn een zeer traditioneel levend volk, met vele substammen die met elkaar concurreren en zelfs strijden. De meeste Pashtun zijn fundamentalistische Sunni-moslims. Onder geen van deze volken is voor zover bekend een kerk.”