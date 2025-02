Wiersma wil Taboer blijven financieren, maar wel samen met de boerensector

Dat heeft de minister vorige week laten weten in antwoord op schriftelijke vragen van de Kamerleden Mariska Rikkers en Cor Pierik, beiden BBB’er.

Het ministerie van Landbouw geeft financiële steun aan het lopende programma. Dat eindigt echter in april. Taboer heeft een verzoek voor financiering van een vervolg daarop ingediend. Wiersma wil dat steunen, schrijft ze. „Over de inhoud en voorwaarden zijn we momenteel met elkaar in gesprek.”

Wiersma schrijft dat haar ministerie in de eerste drie jaar van het bestaan van Taboer 65 procent van de kosten heeft gedragen en dat de overige 35 procent vanuit de agrarische sector is bekostigd.

Wiersma wil dus doorgaan met de financiering, maar laat daarbij weten eraan te hechten dat de overheid niet de enige financier van het initiatief is. „Helpen van boeren en tuinders met mentale klachten is een gedeeltelijke verantwoordelijkheid van agrarische sector en overheid. Dit dient ook in de bekostiging tot uiting te komen.”

Taboer is een samenwerking van boerenorganisaties LTO Noord en ZLTO en Zorg om Boer en Tuinder (ZOB). Wiersma is met de drie organisaties in gesprek over de financiering van Taboer in de komende jaren. De minister heeft goede hoop dat ze met de partijen binnenkort tot definitieve afspraken kan komen.